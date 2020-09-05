Липецкие учреждения культуры поддержали акцию Госавтоинспекции «Внимание – дети!»

Месячник безопасности призван уберечь детей, за время каникул отвыкших от интенсивного движения, от неприятностей на дороге.

В Липецке сотрудники областного краеведческого музея для детей, отдыхающих в школьных лагерях в последние дни лета, провели «Азбуку безопасности». Во время познавательного интерактивного мероприятия ребятам напомнили о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, а викторина на знание ПДД помогла закрепить полученную информацию.

В Долгоруковском районе сотрудники районного Дома культуры организовали и провели акцию «Юный пешеход». Ростовые куклы в виде сказочных персонажей возле пешеходных переходов раздавали детям тематические памятки с информацией о том как правильно переходить проезжую часть и вести себя на дороге.

А в Задонском районе сотрудник много профильного центра культуры «Элегия», уже известный юным липчанам как клоун Клепа, записал на видео и разместил в соцсети «Вконтакте» в группе «Союз ЮИД Липецкой области» еще один игровой видеоурок. На этот раз он посвящен использованию детских удерживающих устройств, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.