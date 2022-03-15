В регионе

Липецкие учреждения соцзащиты возвращаются к доковидному графику работы

1 минута назад
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Рабочие смены длительностью в 14 дней отменяются в учреждениях стационарного социального обслуживания региона. Такой режим работы действовал с 27 января 2022 года. Он был введён для борьбы с распространением коронавируса среди проживающих в стационарах людей.

«Своевременное введение в стационарных учреждениях строгих ограничений позволило избежать заболеваемости среди проживающих. Сейчас эпидемическая обстановка улучшилась, сотрудники учреждений возвращаются к обычному режиму работы. Однако некоторые ограничения ещё действуют», – пояснила заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

В указанных учреждениях сохраняется обязательная ежедневная термометрия, дезинфекция помещений, ограничение посещений и отказ от проведения массовых мероприятий, так как в стационарах сферы социальной политики проживают инвалиды и люди старшего возраста, которые входят в группу риска и наиболее подвержены заболеванию ковидом, а также предрасположены к тяжёлому течению болезни.

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