Липецкие орнитологи спасают от вымирания редкие виды хищных птиц, занесённые в Красную книгу России. В питомнике заповедника «Галичья гора» в Задонском районе учёные разводят редкие виды соколов – сапсанов, балобанов и кречетов.

Сейчас учёные вместе с коллегами из Тамбовской области проводят эксперимент по реинтродукции сапсанов – расселению птиц в места их естественного обитания для восстановления популяции. Три самца сапсана возрастом больше года были выпущены у реки Иловай в селе Ранино Мичуринского округа. Несмотря на то, что птиц растили в неволе, они обучены навыкам выживания в дикой природе.

«Сапсан – типичный орнитофаг, то есть питается мелкой птицей, – поясняет заведующий питомником хищных птиц «Галичьей горы» Владимир Петров. – Он никогда не охотится на млекопитающих, бегающих по земле, он никогда не будет ловить мышей. Формат его добычи – от воробья до некрупного голубя».

Сапсан считается санитаром птичьей популяции в месте своего обитания. Заражённые инфекциями птицы для него – легкая добыча. Охотясь на них, этот сокол предупреждает распространение инфекций, в том числе – вспышки птичьего гриппа. Также этот сапсан распугивает пернатых, живущих многочисленными стаями в полях, на полигонах ТКО и в аэропортах.