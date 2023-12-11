Липчане вышли в финал пятого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Серия окружных финалов, которая стартовала в сентябре 2023 года в Санкт-Петербурге, прошла в Москве. Их участниками стали свыше 1000 управленцев из 18 регионов Центрального федерального округа и около 40 представителей 22 иностранных государств. Это конкурсанты, которые ранее успешно выполнили дистанционные задания и прошли региональный этап. Всего в оргкомитет пятого конкурса «Лидеры России» поступили более 50,6 тыс. заявок из ЦФО и зарубежных стран.

«Финал в ЦФО всегда самый конкурентный и массовый по числу участников, но в пятом сезоне он побил все рекорды – на площадке встретились более 1050 управленцев, работу которых оценивали около ста экспертов. Каждый из финалистов прошел сложные дистанционные этапы и, я уверен, получил много пользы и эмоций от очных оценочных мероприятий, а также новых друзей, яркие идеи и настрой делать нашу страну еще лучше. Сегодня перед нами стоят большие вызовы, и достичь результатов смогут только сильные управленцы, такие как «Лидеры России». Победителями финалов в Москве стали 112 управленцев из 12 регионов ЦФО и четыре жителя иностранных государств. Таким образом полностью сформирована команда суперфиналистов: в нее вошли представители всех федеральных округов, новых регионов РФ и зарубежья. По решению Наблюдательного Совета конкурса в юбилейном сезоне количество суперфиналистов впервые за всю историю проекта увеличено до 302 человек», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Один из победителей Александр Исаков работает генеральным директором Грязинского культиваторного завода в Липецкой области. Предприятие, возглавляемое Александром, увеличило выручку в три раза за три года, а средняя зарплата сотрудников предприятия выросла в два раза. «Так же, как и любой из нас я не ожидал победы в конкурсе, но очень надеялся на это. Еще час назад я чувствовал усталость, а сейчас ощущаю в себе килотонны энергии. Больше всего в финале понравилась организация конкурса. Удивительно точный тайминг, корректная работа оценщиков и ведущих»,– рассказал Александр Исаков.

Еще один победитель Денис Тараканов работает заместителем начальника управления социальной политики Липецкой области. Успешно реализовал социальный контракт в Нижегородской, а затем в Липецкой области. «Я в восторге, я счастлив и рад! Я участвую в конкурсе «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в третий раз, поэтому как-то специально не готовился, а просто решил быть собой, быть лидером и работать на команду. Испытываю гордость от того, что смог победить именно в ЦФО, так как здесь очень сильная конкуренция»,– отметил Денис Тараканов.

«Конкурс «Лидеры России» – это возможность для представителей нашей области и не только проявить себя и получить важный опыт. Компетентных, целеустремлённых управленцев, желающих сделать регион лучше, мы будем рады видеть в своей команде», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Торжественное награждение победителей заключительных финалов пятого конкурса управленцев «Лидеры России» прошло в Московском театре мюзикла. На церемонии присутствовали участники прошлых сезонов и члены Наблюдательного Совета конкурса: специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям МИД России Михаил Швыдкой, ректор НИУ «Высшая школа экономики» Никита Анисимов, председатель Общественной палаты Москвы, генеральный директор и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков и олимпийские чемпионы – вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов, депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова и первый заместитель начальника ФАУ МО РФ «Центральный спортивный клуб армии» Светлана Хоркина. Артисты Московского театра мюзикла исполнили для «Лидеров России» самые яркие творческие номера из своего репертуара.

Финалы конкурса «Лидеры России» для управленцев ЦФО и иностранных государств прошли в Москве с 6 по 10 декабря 2023 года. За это время управленцы провели свыше 400 мастер-классов «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры» для школьников, поучаствовали в оценочных испытаниях, а также получили более 150 консультации экспертов кадрового агентства АНО «Россия – страна возможностей» и прошли около 150 собеседований с крупными работодателями – партнерами конкурса. Главное конкурсное испытание состоится в следующем году в Москве. Все суперфиналисты получат образовательный грант – 1 млн рублей и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Граждане иностранных государств, участвующие в суперфинале, смогут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. За все время на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок из 150 стран мира. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» станут известны в феврале 2024 года.