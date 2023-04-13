Липецкие велосипедисты организовали гагаринский флешмоб в честь Дня космонавтики. 35 человек собрались в парке Победы и выстроились в слово «Поехали!». Также Дмитрий Чеберяк и Олеся Морозова проехали 108 км вокруг областного центра. Так велосипедисты решили обыграть цифру 108 – именно столько минут провел Юрий Гагарин в космосе во время своего первого полета.

Велопробег прошел через Копцевы Хутора, Тужиловку, Вешаловку, Сырское, Ленино, Казинку. Круг вокруг областного центра липчане проехали за 3 часа 43 минуты.

«Жители Липецкой области всё чаще выбирают спорт, – отмечает губернатор Игорь Артамонов. – Мы стараемся создавать такие условия, чтобы каждый человек мог выбрать вид спорта, который ему нравится, и активно поддерживаем проекты, направленные на развитие интереса к здоровому образу жизни».