Поздравительные письма от Президента России Владимира Путина получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла из Липецкой области. Внутри конверта – именная открытка с 79 годовщиной Великой Победы.

Доставит отправления Почта России получателю лично в руки независимо от того, где ветеран находится в праздничные дни. Если связаться с ним у почтальона не получится, он оставит письмо в ближайшем к месту жительства адресата почтовом отделении. Там оно будет храниться месяц. Сотрудники Почты России предпримут все меры для вручения ветеранам поздравлений Президента РФ, отметили в региональном отделении оператора.

Всего по России отправят 380 000 таких поздравительных открыток. В Липецкую область придут около 3 600. «Наша обязанность — уделить особое внимание нашим ветеранам в канун 9 мая. Они должны быть уверены: их подвиг помнят и чтят», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.