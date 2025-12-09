Липецкие ветераны СВО могут получить путёвки на реабилитацию в центры СФР

Демобилизованные участники специальной военной операции имеют право получить услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в Центрах реабилитации Социального фонда России.

Пройти санаторно-курортное лечение можно один раз в год в течение 21 дня. Продолжительность реабилитации определяется в соответствии с медицинскими показаниями. Участники СВО, обладающие статусом Героя РФ или имеющие первую группу инвалидности, вправе рассчитывать на внеочередное направление на лечение.

Чаще всего демобилизованные липчане поправляют свое здоровье в восьми центрах реабилитации. Это здравницы в Московской, Волгоградской, Астраханской, Кировской, Саратовской областях и Краснодарском крае. Всего на территории нашей страны для ветеранов специальной военной операции работают 12 реабилитационных центров. По желанию демобилизованный участник СВО может попасть в любой из них. Отделение СФР по Липецкой области выдает путевку в соответствии с запросом заявителя.

Все Центры оснащены современным лечебно-диагностическим оборудованием. Специалисты центров реабилитации обеспечивают персональное сопровождение участников СВО, пока они находятся на лечении, в том числе индивидуально разрабатывают программы восстановления здоровья.

Для получения путевки в центры реабилитации СФР демобилизованному участнику СВО необходимо подать заявление в любой клиентской службе Отделения СФР по Липецкой области или на портале госуслуг. К заявлению необходимо приложить медицинские документы, подтверждающие наличие показаний к лечению или реабилитации и отсутствие противопоказаний. На всех этапах — от подачи заявления до возвращения домой — участников СВО сопровождает специалист ОСФР по Липецкой области. Если каких-либо документов нет, специалисты регионального Отделения Соцфонда содействуют в их получении. Решение по заявлению принимается в течение двух рабочих дней.

Отделение СФР по Липецкой области также компенсирует затраты на проезд к месту лечения и обратно. Это может быть практически любой вид транспорта или личный автомобиль. Для этого необходимо подать соответствующее заявление и приложить к нему документы, подтверждающие факт проезда, после возвращения из реабилитационного центра.

По всем вопросам можно обратиться на горячую линию — 8(800)100-00-01, режим работы — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30. Также вся актуальная информация в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях: ВK, OK, Telegram.