Итоги эпизоотического мониторинга за 2023 год подведены в управлении ветеринарии Липецкой области. Государственная ветеринарная служба региона постоянно проводит мероприятия по недопущению заноса на территорию области возбудителей особо опасных заболеваний животных и птиц. Усилен эпизоотологический лабораторный мониторинг убойных свиней и продуктов их убоя на наличие возбудителей африканской чумы свиней, сообщили в управлении.

Специалисты Липецкой областной ветеринарной лаборатории за 2023 год исследовали 32,8 тысячи проб от домашних свиней в промышленных свиноводческих хозяйствах и частном секторе (ЛПХ граждан). Обеспечен лабораторный мониторинг на наличие вируса АЧС от 100% павших и отстреленных кабанов. За 2023 год проведены исследования 231 пробы материала от павших и отстреленных диких кабанов, вирус АЧС не обнаружен.

Тем не менее, по словам экспертов, эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в целом по России остается напряженной. На сегодняшний день зарегистрированы вспышки среди домашних свиней – 13 случаев, а также среди диких кабанов – 6.

Чтобы животные не заразились, ветеринары напоминают владельцам хозяйств следующие правила:

– не допускайте посещения лиц, не связанных с обслуживанием сельхозживотных, на территорию хозяйства;

– содержите свиней в свинарниках и сараях без выгула и контакта с другими животными;

– исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без проварки. Покупайте корма только промышленного производства или проваривайте их при температуре не менее 80 C;

– проводите ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию);

– не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, также строго запрещено захоронение трупов животных на огороде или другом земельном участке;

– не пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней, это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни;

– окончательный диагноз на АЧС устанавливается только при лабораторных исследованиях. На территории Липецкой области исследования проводятся в областном государственном бюджетном учреждении «Липецкая областная ветеринарная лаборатория»;

– не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли и на интернет-площадках без ветеринарных сопроводительных документов, не завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой.

В случае обнаружения трупа дикого кабана, появления признаков заболевания свиней или внезапную их гибель необходимо незамедлительно обратиться в любое учреждение государственной ветеринарной службы Липецкой области. Контактную информацию можно узнать на сайте управления ветеринарии Липецкой области в разделе «Учреждения службы».