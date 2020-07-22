Липецкие водители смогут получить скидку на перевод своих транспортных средств на газ

Липецкие водители смогут получить скидку на перевод транспортных средств на газомоторное топливо. Липецкая область вошла в число 27 регионов России, в целях стимулирования развития газомоторной отрасли автовладельцам будут возмещать большую часть затрат на переоборудование автомобилей. Величина скидки может достигнуть 90%.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов уделяет большое внимание развитию инфраструктуры автозаправок природным газом. В 2019 в рамках Российского инвестиционного форума были достигнуты договорённости с ООО «Газпром газомоторное топливо» и составлен развития сети газомоторной инфраструктуры в регионе.

«Потребность Липецкой области в газозаправочных станциях растет, водители переходят от «классического» к экологически чистому транспорту. С учетом субсидии государства переход на использование газомоторного топлива может значительно снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Перспективы развития газомоторной инфраструктуры в Липецкой области обсудили на совещании в региональном управлении дорог и транспорта. Главная проблема, которая сдерживает массовый переход на этот вид топлива – отсутствие заправок: на сегодня действует всего одна. Но уже до конца этого года в рамках реализации федеральной программы по развитию газомоторной отрасли на карте региона появится еще пять: в областном центре в районе Цемзавода, в микрорайоне Елецкий и на 295-м километре дороги Орел – Тамбов, в селе Казинка Грязинского района и на территории автокластера «Задонщина».

Владельцам транспортных средств обещают максимально упростить, а главное – удешевить процедуру перехода на более экологичное топливо.

Во-первых, это планируется делать в формате «одного окна» со сроком установки и регистрации газобалонного оборудования не более пяти рабочих дней.

Во – вторых , предусмотрено субсидирование переоборудования: сервисный центр, участвующий в программе, предоставит клиенту (физлицу или субъекту малого/среднего предпринимательства) скидку в 60%, которую установщику оборудования потом компенсируют из бюджета. Скидка на установку может быть и больше: еще 30% аккредитованным центрам обещает компенсировать поставщик топлива – «Газпром газомоторное топливо» за участие в их маркетинговой программе.

В этом году выделенных средств хватит на субсидирование переоборудования примерно тысячи автомобилей.

Для того, чтобы войти в список предприятий-получателей субсидий, сервисным центрам нужно подать соответствующую заявку в управление дорог и транспорта Липецкой области. Необходимые контакты есть на сайте ведомства – в разделе «Газомоторное топливо».