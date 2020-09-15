Липецкие волейболистки сыграют в полуфинале Кубка России

Волейболистки «Липецка» вышли в полуфинал розыгрыша Кубка России среди женских команд памяти великого наставники Гиви Ахвледиани. В турнире участвуют клубы Суперлиги ПариМатч и Высшей лиги «А», всего 22 участника. Сейчас они разделены на группы по географическому принципу.

Как и у мужчин, главная особенность нынешнего розыгрыша Кубка России в том, что на всех стадиях команды выступают в сильнейших составах с участием игроков национальной сборной. Из-за коронавирусных проблем международный сезон – 2020 ограничен только клубными соревнованиями.

В Липецке на прошедшей неделе состоялись игры предварительного раунда в группе 4. В нее кроме нашей команды вошли «Минчанка» из Белоруссии, тульская «Тулица», «Спарта» из Нижнего Новгорода и «ЮЗГУ-Атом» из Курской области. Липчанки победили в трех поединках из четырех и продолжат борьбу за трофей вместе с «Тулицей».

Кроме того, по итогам прошедших матчей из зоны 1 в полуфинальный этап вышли московское «Динамо», калининградский «Локомотив», петербургская «Ленинградка» и подмосковное «Заречье-Одинцово». Из зоны 2 в следующий раунд отобрались «Уралочка-НТМК» и «Уралочка-2-УргЭУ» из Свердловской области, а также челябинское «Динамо-Метар». Из зоны 3 продолжат борьбу казанское и краснодарское «Динамо», а также саратовский «Протон».

Увлеченный спортом глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил важность для популяризации здорового образа жизни проведения в области столь представительных турниров. Активное участие волейболисток и тренерского штаба ВК «Липецк» в общественной жизни региона, проведение мастер-классов, встреч с молодежью, организация фото- и автограф-сессий свидетельствуют о возросшем интересе липчан к волейболу. Это один из самых популярных и доступных видов физической нагрузки. «Волейбольные турниры привлекают жителей региона самого разного возраста к занятиям спортом и пропагандируют здоровый образ жизни, – считает Игорь Артамонов. – Необходимо активнее популяризировать занятия массовой физической культурой».