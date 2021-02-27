ВК “Липецк” проиграл в домашнем матче против чемпиона России казанского “Динамо-Ак Барса”. Счет по партиям – 0:3 (17:25, 16:25, 21:25). Липецкие волейболистки составили конкуренцию сильнейшему клубу страны лишь эпизодами, сообщает Чемпионат48.

Самым результативным игроком матча стала Федоровцева, принесшая гостьям 19 очков, а в составе «Липецка» отличилась Валерия Горбунова, набравшая 14 баллов. Напомним, что в нашу команду Валерия переехала как раз из Казани.

Горбунова наряду с динамовкой Королёвой удостоилась звания лучшего игрока матча, а призы волейболисткам (букеты цветов) вручил глава Липецкой области Игорь Артамонов, впервые в этом сезоне посетивший волейбол. После игры губернатор сфотографировался с липецкой командой и недолго пообщался с девушками и тренерским штабом.

Заключительный матч регулярного чемпионата ВК «Липецк» проведёт 6 марта в Калининграде, а ещё через неделю, 13 марта, сыграет на своей площадке первый поединок плэй-офф за выход в «финал шести». Соперником липчанок по этому раунду турнира станет, судя по всему, либо «Уралочка-НТМК» либо «Ленинградка».