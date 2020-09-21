Липецкие волейболистки в первом матче чемпионата страны обыграли «Уралочку-НТМК»

Долгожданное для липецкого спорта событие состоялось в прошедшую субботу. Спустя десять лет женский волейбол вернулся в суперлигу.

Свой дебютный матч в чемпионате России ВК «Липецк» проводил в Нижнем Тагиле против самого титулованного клуба страны «Уралочки-НТМК», которой до сих пор руководит патриарх отечественного волейбола Николай Карполь. И в двух первых сетах наши волейболистки выглядели робкими дебютантками, сообщает LipetskMedia. До середины партий липчанки сопротивлялись оппоненткам, но, как только набирали девять очков, вдрызг проигрывали несколько розыгрышей подряд. Хозяйки зала взяли эти сеты со счетом 25:11 и 25:12.

А затем, по словам очевидцев, у «Липецка» заиграл характер. Уже в начале третьего сета липчанки повели 12:6, и, хотя к концу партии соперницы практически настигли их, сумели взять сет 25:23. В четвертом сете подопечные Андрея Смирнова уже не разбазарили добытое на старте преимущество и победили увереннее – 25:18. На тай-брейке команды боролись очко в очко, а ключевым эпизодом при счете 13:13 стал сэйв Влады Коржовой, которая сумела ногой(!) отбить мощную атаку лидера «Уралочки» Ксении Парубец. Продолжительный розыгрыш завершился в пользу «Липецка», а на матчболе четкий блок соперницам поставила Мария Воногова. И итоговые 15:13 на тай-брейке и 3:2 в матче. Эксперты назвали эту игру провалом «Уралочки» и фантастическим камбэком «Липецка».

Следующий матч в суперлиге липчанки проведут 23 сентября в Саратове с «Протоном». А дома команда сыграет 27 сентября, ее соперником будет московское «Динамо» и играющая там лидер российской волейбольной сборной Наталия Гончарова.

Увлеченный спортом глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил важность для популяризации здорового образа жизни проведения в регионе столь представительных турниров. Активное участие волейболисток и тренерского штаба ВК «Липецк» в общественной жизни региона, проведение мастер-классов, встреч с молодежью, организация фото- и автограф-сессий свидетельствуют о возросшем интересе липчан к волейболу. Это один из самых популярных и доступных видов физической нагрузки.

«Волейбольные турниры привлекают жителей региона самого разного возраста к занятиям спортом и пропагандируют здоровый образ жизни, – считает Игорь Артамонов. – Необходимо активнее популяризировать занятия массовой физической культурой».