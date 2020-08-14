Липецкие волонтеры могут принять участие в форуме добровольцев ЦФО

Окружные форумы добровольцев в этом году пройдут по всей России. 5-6 сентября форум «Добро в сердце России» состоится в Центральном и Северо-Западном федеральных округах в онлайн-формате. Регистрация участников открыта на сайте и продлится до 21 августа, сообщили в управлении молодежной политики Липецкой области.

В форуме могут принять участие лидеры добровольческих объединений и руководители проектов в сфере добровольчества, волонтеры по различным направлениям, сотрудники региональных ресурсных центров добровольчества, а также сотрудники государственных учреждений, органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований, курирующих добровольческую деятельность. В программе форума для участников подготовлена полезная и обучающая программы. Волонтеров ждут мастер-классы, кейс-стади и практикумы, которые помогут развить необходимые навыки для дальнейшей работы в сфере добровольчества, а также установочные сессии и панельные дискуссии, спикерами которых выступят ведущие эксперты в сфере волонтерства.

Директор Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев отметил, что участие в окружных форумах могут принять как волонтеры, так и все желающие, которые интересуются добровольческой деятельностью. В этом году впервые открыта новая категория участия – «Зритель».

«Насыщенная программа форумов позволит каждому участнику найти темы, которые будут ему интересны, проявить свои профессиональные навыки и компетенции, поделиться опытом реализации волонтерских проектов в разных сферах и, самое главное, получить бесценный опыт общения с единомышленниками. Уверен, в этом году форумы помогут реализовать планы и идеи еще большему числу целеустремленных, неравнодушных людей, которые заботятся о настоящем и будущем своей страны», – подчеркнул Александр Бугаев.

На площадке форумов участники смогут изучить стратегии принятия решений, научатся планированию и организации командной работы, а также познакомятся с проактивной деятельностью в условиях многозадачности и другими аспектами добровольческого движения. Кроме того, их ждет защита проектов всероссийского конкурса «Доброволец России». В рамках полезной программы добровольцы окажут помощь благотворительным фондам, государственным учреждениям и некоммерческим организациям своего региона.

Организаторами окружного форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр, соорганизаторами – Ассоциация волонтерских центров и органы исполнительной власти субъектов РФ.

«Добрые дела очень нужны России, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – И молодые люди могут внести значительный вклад в улучшении жизни тех, кто нуждается в помощи. Я убедился, что у молодежи есть желание и возможности применить силы на самых разных направлениях, развиваться самим и строить лучшее будущее в своих городах и селах. А мы поможем и поддержим все добрые начинания».