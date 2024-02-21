Волонтерский корпус Липецкой области 22 февраля отправится для подготовки Всемирного фестиваля молодежи. Он пройдет 1-7 марта в образовательном центре «Сириусе» в Сочи и объединит 20 тыс. молодых лидеров из разных стран.

Во время заявочной кампании, организаторы фестиваля получили около 300 заявок на участие от волонтеров Липецкой области. Отбор прошли около 50 человек, которые были приглашены на очное обучение в областном Центре молодежи. На специальном тренинге волонтеры узнали концепцию проведения фестиваля, правила и интересные фишки, а также отработали ситуационные кейсы. После тренинга была отобрана команда из 25 человек, которая представит наш регион на международном уровне.

На фестивале волонтеры будут работать на образовательных и внеучебных программах, церемониях, осуществлять медицинское сопровождение, транспортную логистику, организовывать питание, сопровождать делегации и управлять потоками. «Фестиваль станет незабываемым приключением, наполненным интересными событиями, встречами и знакомствами, которые, безусловно, дадут всем участникам энергию для новых достижений и свершений», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.