Волонтеры региональной молодёжной организации «Совет лидеров Липецкой области» продолжают работать в самых крупных клиентских службах ПФР в Липецкой области, расположенных на Соборной площади,3 и Меркулова, 4. Именно сюда обращаются жители сразу двух населенных пунктов – города Липецка и Липецкого района.

За первые три месяца этого года помощью волонтеров воспользовались более 500 посетителей клиентских служб ПФР.

Волонтеры помогают липчанам получить ряд услуг ПФР в электронном виде, например, заказать справку о размере пенсии или остатке материнского капитала, сменить способ доставки пенсии, получить выписку из индивидуального лицевого счета. Все операции волонтеры выполняют на гостевых компьютерах, установленных в клиентских службах Пенсионного фонда, дополнительно разъясняя гражданам, как они могут самостоятельно получить необходимую услугу в электронном виде на сайте ПФР. Ребята подробно объясняют все этапы работы с электронными сервисами Пенсионного фонда. Знания, которыми делятся волонтеры, пригодятся каждому обратившемуся и в дальнейшем.

Стоит отметить, что перед тем как принять участие в оказании помощи пенсионерам в клиентской службе ПФР каждый волонтер прошел обучение. Специалисты ПФР разъяснили алгоритм оказания поддержки пенсионерам в территориальных органах ПФР.

Такое сотрудничество стало возможным после заключения соглашения о взаимодействии между Отделением ПФР по Липецкой области и региональной общественной молодежной организацией «Совет лидеров Липецкой области».