Липецкие студенты раздавали липчанам информационные буклеты, разъясняли гражданам, как действовать при обнаружении «чёрных» копателей, и ещё раз предупреждали, что проводить раскопки без специального разрешения (открытого листа) запрещено.

По закону ведение археологических разведок без разрешения влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2500 рублей, на должностных лиц – от 4000 до 5000 рублей, на юридических лиц – от 40000 до 50000 рублей с конфискацией предметов, добытых в результате раскопок, а также инструментов и оборудования, использованных для разведок и раскопок. В случае незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания предусматривается уголовная ответственность до шести лет лишения свободы.

«Активная позиция неравнодушных липчан может существенно помочь в борьбе с несанкционированными раскопками, – отметил начальник управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области Алексей Грушихин. Поэтому мы напоминаем, что передать информацию об обнаружении незаконных поисковых работ можно по телефонам полиции 02 или 020, управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области 22-15-02 и Государственной дирекции культурного наследия Липецкой области 74-08-43.

Волонтерская акция прошло в рамках регионального проекта «Творческие люди» в составе национального проекта «Культура». Организаторами выступили управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области, АНО «Гражданский университет», Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского при поддержке Государственной дирекции культурного наследия Липецкой области.