Субботник в рамках национального проекта «Культура» провели липецкие волонтеры в деревне Чернышевка Елецкого района. Студенты института истории, права и общественных наук ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, их педагоги, представители власти, общественности, а также предприниматели и местные жители навели порядок на территории усадьбы Хвостова. Это объект культурного наследия регионального значения XIX века.

«Субботники в старинных усадьбах Липецкой области стали хорошей традицией. Замечательно, что в них принимает участие и молодое поколение, и местные жители. Вместе мы должны сохранить наше культурное наследие», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Волонтеры расчищали заросшие участки, собирали ветки и пилили деревья. «Работа молодежи и всех неравнодушных людей по расчистке территорий таких объектов – это труд не только с пользой для здоровья и души, но и для общества в целом», – отметил начальник управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области Алексей Грушихин.