Липецкие волонтеры встретились в прямом эфире с представителями Минстроя России и Росмолодежи. Онлайн-семинар состоялся перед стартом рейтингового голосования на Всероссийской платформе za.gorodsreds.ru за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году. В видеоконференции принял участие заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов.

С приветственным словом к участникам эфира обратился заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров. Он поблагодарил волонтеров за активное желание участвовать в проекте, за неравнодушие к той среде, в которой они живут. «Когда мы только запускали набор волонтеров для помощи в проведении голосования с 26 апреля по 30 мая, то ставили цель собрать заявки 11000 волонтеров по всей стране. Однако в проекте зарегистрировались 32000 человек. Как мне сообщил Илья Тузов, заместитель губернатора Липецкой области, несмотря на то, что набор в волонтеры уже завершился, все больше и больше волонтеров выражают желание участвовать в проекте, даже уже без регистрации», – отметил Максим Егоров.

В Липецкой области заявки подали 498 волонтеров. Это в три раза больше запланированного. С 26 апреля по 30 мая они будут помогать в проведении голосования на платформе, в том числе непосредственно взаимодействовать с жителями. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что в регионе живут инициативные люди, которые поддерживают социально значимые проекты. «Активных и неравнодушных людей в Липецкой области много, – отмечает Игорь Артамонов. – Особенно приятно, что молодежь принимает участие в изменениях, которые происходят в наших городах».

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Андрей Платонов обратился к волонтерам с напутственными словами: «Миссия у вас очень благородная. Все мы живем в городе или селе, и всегда хотелось бы, выходя на улицу, видеть прекрасную комфортную городскую среду. И сейчас ваша миссия – вовлечь людей в голосование, чтобы создать комфортную городскую среду по всей стране».

Волонтеры от каждого региона рассказали, почему считают участие в голосовании важным для себя или своего города. В завершение эфира Илья Тузов поблагодарил за проект по формированию комфортной городской среды: «Ключевое в этом голосование, что людям по факту дают возможность распоряжаться бюджетом. Здесь жители региона сами выбирают ту площадку в той форме, в которой они хотят ее видеть». На единой онлайн-платформе для голосования Липецкая область представит более 70 общественных пространств в Липецке, Ельце, городах Грязи, Усмань, Лебедянь, Данков, Чаплыгин и Задонск.