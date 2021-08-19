Всероссийская перепись населения, в которой примут участие липецкие волонтёры, пройдёт с 15 октября по 14 ноября. Добровольцы будут информировать о проведении переписи, проводить консультации в выездных переписных участках и работать в стационарных участках в МФЦ. График работы добровольцев соотносится с графиком МФЦ, продолжительность смены – не более четырёх часов.

К работе привлекаются граждане в возрасте от 16 до 50 лет. Чтобы стать волонтёром переписи, до 15 сентября нужно зарегистрироваться на портале DOBRO.RU. Специалисты проведут отбор и обучение участников, каждого обеспечат удостоверением.

Волонтёрский корпус всероссийской переписи населения объединит не менее 25 тысяч человек из 85 регионов страны.

«Активных и неравнодушных людей в Липецкой области много, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Уверен, липецкие волонтёры внесут значительный вклад в проведение всероссийской переписи населения».