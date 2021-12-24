Липецкая область присоединилась к Всероссийской акции «Новый год в каждый дом детям». Волонтёры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек навещают с поздравлениями и новогодними подарками детей медицинских работников, работающих в ковидных госпиталях, ребят, проходящих лечение в круглосуточных стационарах детских больниц, и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня добровольцы посетили Липецкую городскую детскую больницу, где маленькие пациенты борются с самыми разными заболеваниями, в том числе и несущими прямую угрозу жизни. Чтобы создать праздничное настроение болеющим детям волонтёры совместно с Липецким государственным театром кукол устроили мини-спектакль «Снежные истории». Сразу после анимационной части всех детей ждали новогодние подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

«Дети – самое дорогое, что у нас есть. Каждый ребёнок заслуживает новогоднего праздника. Такие волонтёрские акции важны и необходимы, особенно для малышей, которым приходится встречать Новый год в больнице. Хочется, чтобы все они были здоровы и счастливы, для этого мы прикладываем все необходимые усилия», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.