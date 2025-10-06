Липецкие волонтёры могут стать «Добровольцами года — 2025»

Открыт приём заявок на ежегодный областной конкурс «Доброволец года» Липецкой области. Он проводится с 2009 года и призван выявить и поощрить самых активных добровольцев, волонтёрские объединения, наставников и представителей бизнеса, чья деятельность вносит значительный вклад в развитие добровольчества в регионе. Цель конкурса — выражение общественной признательности и поддержка новаторских решений в сфере волонтёрской и благотворительной деятельности.

Участие в конкурсе могут принять добровольцы в возрасте от 14 лет, а также команды — школьные, студенческие и корпоративные волонтёрские объединения, инициативные группы и НКО. Номинаций у конкурса шесть — «Добрая команда», «Наставник года», «Бизнес», «Доброволец года», «Мы вместе» и «Герои нашего времени». Для участия необходима регистрация на платформе Добро.рф.

Прием заявок и конкурсных материалов продлится до 5 ноября 2025 года. Их необходимо направить на электронную почту dobro_48_omo@mail.ru с пометкой «Доброволец года». Форму для подачи заявки можно найти в Положении конкурса. После завершения приёма заявок конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители власти, победители прошлых лет и обладатели знака «Доброволец Липецкой области», подведет итоги. Имена победителей будут объявлены в конце ноября в официальных сообществах «Добровольцы Липецкой области» в соцсетях, а награждение состоится в декабре 2025 года.

«Волонтёры — это огромная сила, настоящий ресурс добра и милосердия. Их самоотверженная работа, направленная на помощь людям, делает наш регион лучше и сплоченнее. Конкурс «Доброволец года» — это важный инструмент, направленный на поощрение труда наших волонтёров, подчёркивающий, что их усилия видят и ценят», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.