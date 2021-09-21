Представители липецкого волонтёрского движения посетили форум добровольцев Центрального федерального округа. Всего наш регион на мероприятии, проходившем в Курске, представляли 15 человек, среди них специалист отдела по работе с молодёжью администрации Липецка Алёна Аверкина, а также руководители Совета лидеров Сергей Бундесов и Владислав Шаврин.

Трёхдневная образовательная программа включала в себя обсуждение важных вопросов добровольческой деятельности. Липчане посетили семинары «Социальный интеллект: как предугадать поведение партнёров?», «Как принимать сложные решения и претворять их в жизнь?», «Как сохранять спокойствие и высокую эффективность в любых ситуациях» и многие другие. Также приняли участие в мастер-классах, среди которых «Как создавать классный контент, если работаешь», «Перспективы развития волонтёрских сообществ в условиях новых вызовов», «Сила жеста», «Спасать жизни через новые медиа».

Площадка предлагала участникам большое количество активностей – от деловой игры и экскурсий, до необычной экологической акции с водной охотой на мусор и отработке поисковых навыков от отряда «Лиза Алерт». Как отметили липецкие волонтёры, благодаря форуму удалось получить важный опыт и усовершенствовать свои управленческие навыки.

«Активных и неравнодушных людей в Липецкой области много, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Это те, кто хочет изменить мир вокруг себя, сделать его лучше. Мы всегда поддерживали добровольцев и обязательно продолжим это делать».