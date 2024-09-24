Липецкие волонтёры завершили гуманитарную миссию в Курске. В сводную группу Молодёжного крыла Народного фронта вошли 49 ребят из Курганской, Оренбургской, Московской, Рязанской, Смоленской, Липецкой областей, Республики Крым и Донецкой Народной Республиики. Они трудились на складах – объединённом гуманитарном и «Всё для Победы!». За две недели сформировали около 5500 продуктовых и гигиенических наборов, выгрузили более 130 тонн гумпомощи для эвакуированных жителей. В команде был и кризисный психолог, который общался с семьями из приграничья, вынужденными на время покинуть свои дома.

«Будем и дальше работать в регионе – максимально поддерживать жителей и наших бойцов, сколько это потребуется», – рассказал заместитель руководителя исполкома Народного фронта, руководитель Молодёжного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

На курском складе «Всё для Победы» участники молодёжной команды Народного фронта формировали помощь для участников СВО. Они собрали и отправили бойцам 1138 БПЛА разных типов, 65 систем РЭБ и более 3800 единиц других вещей. Среди них: тепловизоры и приборы ночного видения, зимняя форма, кровати, медикаменты, палатки, аккумуляторы, генераторы различной мощности, маскировочные сети.

«Мы с Липецкой командой приехали в Курскую область сразу, как появилась такая возможность. Я попросила, чтобы наш регион был в числе первых групп гуманитарной миссии. Ребята поддержали, сказали: «Готовы выезжать на помощь». В основном, работа проходила на складах. Она в каком-то плане монотонная и не такая интересная, но она очень нужная. Каждый собранный нами пакетик помогает реальному человеку или семье, которым сейчас нелегко», — рассказала координатор Молодёжного крыла Народного фронта в Липецкой области Виктория Дорохова.

Участники гуманитарной миссии не только фасовали помощь для курян, но и адресно развозили её. Так, эвакуированной жительнице посёлка Тёткино Татьяне Мытяш волонтёры доставили четыре комплекта постельного белья, полотенца и гигиенические наборы. Также участники гуманитарной миссии доставили помощь от Липецкой области в одну из Курских городских поликлиник. Медучреждению передали лекарственные препараты, расходные материалы, халаты, канцелярские товары.

«Нам такая поддержка очень важна, потому что к поликлинике прикреплены люди, которые сейчас находятся в ПВРах. Все они получают необходимую медицинскую помощь, бесплатные рецепты на получение лекарственных средств», – рассказала старший администратор Курской городской поликлиники Елена Иньшакова.

Также волонтёры помогали обустраивать военный госпиталь в Курской области. Он рассчитан на лечение раненых бойцов СВО. Участники гуманитарной миссии приводили в порядок палаты и корпус больницы, заносили и расставляли мебель и оборудование.