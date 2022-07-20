Лучшие практики волонтеров по финансовому просвещению в Липецкой области были представлены в рамках работы региональной площадки VIII Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения. Работа региональной площадки была организована региональным центром финансовой грамотности, который действует при Институте развития образования Липецкой области.

Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Липецкой области Евгений Павлов рассказал об успешном кейсе повышения пенсионной грамотности, который содержит как реализованные сценарии квизов, квестов, тренингов, так и опыт обучения предпенсионеров и пенсионеров цифровой грамотности. В перспективе – реализация масштабного проекта по повышению цифровой и пенсионной грамотности населения, который поможет каждому человеку эффективно и удобно взаимодействовать с Отделением ПФР Липецкой области. Начальник управления молодежной политики Липецкой области Светлана Карелина отметила, что в регионе активно поддерживается волонтерская деятельность в области финансового просвещения, Липецкая область готова принимать волонтеров и из других регионов.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы жители Липецкой области повышали свою финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги», — подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

Руководители и представители Совета лидеров Липецкой области познакомили участников конгресса с мероприятиями, проводимыми в регионе. Руководитель объединения Сергей Бундесов сообщил о том, что осенняя и весенняя Недели финансовой и пенсионной грамотности всегда находят широкий отклик у молодежи. Проводятся тренинги, онлайн-викторины, опросы, деловые игры, конкурс плакатов.

«С каждым разом у нас увеличивается количество участников, которые стремятся проверить свои знания, а также узнать новую информацию. В игровой форме школьники проверяют свои знания в истории пенсионного обеспечения России и его современной системе, а также в сфере финансовой грамотности и безопасности. Кроме того, ребята рассчитывают пенсию себе и своим родителям. «Особое внимание уделяем тонкостям онлайн-покупок, при совершении которых сегодня каждый может столкнуться с мошенниками», — отметил Сергей Бундесов.

К работе с молодёжью подключаются и профильные учреждения – УМВД, УФАС, ПФР. Так, например, совместно с региональной полицией ежегодно проходит широкомасштабная акция «Правовой десант», позволяющая максимально подробно донести подросткам важную информацию. В ходе образовательных тренингов несовершеннолетние проходят обучение в различных сферах правовой жизни: в области кибербезопасности, противодействия буллингу, экстремизму, наркомании и коррупции, безопасности дорожного движения и безопасности на объектах транспорта, а также популяризации здорового образа жизни. Экспертами в правовых ситуациях выступают сотрудники УМВД России по Липецкой области и Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте. Итоги работы площадки подвели Жанна Корнева, руководитель регионального центра финансовой грамотности, и Андрей Андрианов, заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности. Они отметили, что Липецкая область сформировала уникальный опыт развития волонтерского движения в области финансового просвещения, который может транслироваться и в другие регионы.