Студенты института истории, права и общественных наук ЛГПУ как волонтёры наследия провели уборку в усадьбе Полибино Данковского района. Субботник прошёл в рамках регионального проекта «Творческие люди» в составе нацпроекта «Культура».

Вместе со студентами в субботнике участвовали начальник регионального управления по охране объектов культурного наследия Алексей Грушихин и руководитель Госдирекции Андрей Анатольевич Найдёнов.

«Культурное наследие нашей страны должно восстанавливаться не только государственными проектами, но и участием отдельных его граждан. Именно поэтому ежегодно проводятся уборки на территории старейших усадеб Липецкой области с привлечением добровольцев», – подчеркнул Алексей Грушихин.

За несколько часов волонтёры очистили от веток и мусора часть территории усадебного парка и несколько комнат главного дома. Вывезено четыре тележки мусора. В субботнике приняли участие 50 человек.

«Субботники в Полибино стали хорошей традицией. Замечательно, что в этом процессе задействована молодёжь и местные жители. Вместе мы должны сохранять наше культурное наследие», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.