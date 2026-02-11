Липецкие врачи и медсёстры получили дополнительную поддержку от государства

Более 7,7 тыс. медработников Липецкой области получили от СФР 1,6 млрд рублей в виде специальных социальных выплат. Соцвыплата полагается специалистам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Она зависит от категории работника и вида медорганизации. Необходимо, чтобы медицинская организация была включена в специальный перечень Минздрава РФ.

Размер специальной социальной выплаты зависит от должности, которую занимает медицинский работник, вида организации и численности населенного пункта, где расположено медучреждение. В небольших населенных пунктах, где проживает меньше 50 тысяч человек, максимальный размер ежемесячной выплаты для врачей составляет 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей — для среднего медперсонала. Врачи центральных районных, районных и участковых больниц на территориях Липецкой области с населением от 50 до 100 тысяч человек ежемесячно получают 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч рублей. Для медиков, работающих в населенных пунктах, где проживает свыше 100 тысяч человек, специальная социальная выплата составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей ежемесячно в зависимости от категории специалиста.

Ежемесячная социальная выплата не входит в расчет среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам, т.к. относится к категории социальных. Работникам сферы здравоохранения самостоятельно за выплатой обращаться не нужно. Электронный реестр сотрудников, имеющих право на выплаты, формируют медицинские организации, после чего передают его в региональное Отделение СФР по Липецкой области.

«Важно, что весомая поддержка по этой программе приходится на медиков в небольших городах и сёлах. Уверен, что такие меры, как специальные выплаты от СФР, наряду с нашей региональной программой модернизации первичного звена, сделают работу в районных больницах и на скорой помощи более привлекательной для молодых специалистов», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Во всем вопросам можно обратиться на горячую линию — 8 (800) 100-00-01, режим работы — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30. Также вся актуальная информация есть в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях: MAX, ВK, OK, Telegram.