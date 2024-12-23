Кардиохирурги Липецкой областной клинической больницы избавили женщину от ежедневных приступов тахикардии, которые длились 11 лет. Операцию врачи провели под контролем новой установки, которую в больницу купили благодаря субсидии из областного бюджета.

Новую нефлюороскопическую навигационную систему врачи будут использовать вкупе с ЭХО-КГ — УЗИ-аппаратом, который «добирается» до сердца через пищевод с помощью специального датчика. По словам докторов, обе установки за счёт детальной визуализации мельчайших сосудов улучшат контроль и точность хирургических манипуляций, а помогут быстрее найти очаг заболевания.

Оборудование врачи будут использовать при радиочастотных и криоаблациях. В настоящее время эти малоинвазивные методики являются одними из самых эффективных в борьбе с аритмиями. Таких вмешательств В ЛОКБ сделали уже 69, с помощью новых установок кардиохирурги будут оперировать даже пациентов с аритмией пересаженного сердца.

«Сердечно-сосудистые заболевания — одна из самых острых проблем здравоохранения, причём не только липецкого — российского. К её решению мы подходим комплексно: усиливаем штат и закупаем современное высокотехнологичное оборудование для наших кардиохирургов, чтобы повысить качество экстренной помощи. Важна, безусловно, и профилактика. Проводим в регионе программу диспансеризации мужчин в группе риска заболеваний сосудов и сердца», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.