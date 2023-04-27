В Липецкой областной клинической больнице впервые провели операцию по замене тазобедренного сустава на эндопротез с двойной мобильностью. Конструкция почти полностью исключает риск вывиха. Такой имплант не только даёт человеку возможность ходить, но и позволяет вести активный образ жизни, заниматься спортом.

Первая операция прошла под контролем ведущего специалиста в области эндопротезирования из Москвы Алексея Акименкова. Липецкие доктора отлично со всем справились и дальше будут самостоятельно возвращать жителей региона к привычной жизни.

«Липецкая медицина становится более технологичной и инновационной. В развитие материальной базы учреждений здравоохранения ежегодно мы вкладываем значительные средства. Сегодня в регионе делаются сложнейшие операции, для проведения которых ранее пациентам приходилось ездить в столичные клиники. Сейчас получать такую помощь можно у местных врачей, которые постоянно повышают свою квалификацию», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.