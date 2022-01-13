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Утвержден график работы мобильных прививочных кабинетов на январь в областном центре. В Липецке их 12. Иммунизация доступна липчанам старше 18 лет, имеющим при себе паспорт, СНИЛС или медицинский полис.

В торговом центре «Европа» на улице Советской желающих сделать прививку будут ждать напротив магазина «Ив Роше» 13, 20, 27 января с 11.00 до 14.30.

В торговом центре «Октябрьский» привиться можно напротив магазина «Цветы» 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 января с 10.00 до 14.00.

В помещении центрального отделения Сбера на улице Первомайская, 2 липчане смогут сделать прививку 13, 20, 27 января с 12.00 до 14.00.

В торговом центре «Москва» работу пункта вакцинации организуют 13, 18, 20, 25, 27 с 10.00 до 14.00.

Вакцинацию в ТЦ «Малибу» будут проводить на четвертом этаже напротив фудкорта 18, 19, 25, 26 января с 12.00 до 15.00.

В отделении почтовой связи на улице Неделина, 31А мобильный пункт будет работать 13, 14, 20, 21, 27, 28 января с 12.00 до 15.00.

В торговом центре «Ривьера» привиться можно на первом этаже напротив магазина «Лента» 13, 19, 20, 26, 27 января с 12.00 до 15.00.

В помещении ТЦ «Ноябрьский» (слева от центрального входа) можно будет привиться 14, 21, 28 января с 10.00 до 13.00.

В офисе врача общей практики на улице Московская,143 (по предварительной записи по телефону 31-66-60) липчане смогут сделать прививку 13, 18, 20, 25, 27 января с 10.00 до 12.00.

В торговом центре «Радуга» на улице Студеновская привиться можно на втором этаже напротив магазина «Бегемотик» 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 января с 09.00 до 12.00.

В здании аптеки городской больницы №3 «Свободный сокол» на улице Ушинского, 10 липчане смогут сделать прививку 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 января с 09.00 до 12.00. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону 48-04-81.

В гипермаркете «Леруа Мерлен» желающих сделать прививку будут ждать 13, 17, 20, 24, 27, 31 января с 12.00 до 14.00.

Перед иммунизацией каждого осматривает врач, измеряет давление, температуру и уровень насыщения крови кислородом, узнает, нет ли противопоказаний, сообщает ТРК «Липецкое время».

Также сделать прививку можно и в девяти городских поликлиниках по предварительной записи через портал госуслуг, по телефону ЕДС 8 800 450 48 48 или в регистратуре при личном посещении. Маломобильные липчане могут вызвать врача для вакцинации на дом, для этого достаточно позвонить в медучреждение по месту жительства.

«Вакцинация является самым простым и быстрым способом побороть вирус. Прививочная кампания в области идет хорошими темпами. Все поставки вакцины быстро осваиваются, а, значит, все больше липчан приобретают иммунитет», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.