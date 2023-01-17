Бригада врачей регионального сосудистого центра областной клинической больницы провела операцию тромбоэкстракции – полностью удалила тромб при инсульте и спасла жизнь пациенту.

48-летний мужчина в крайне тяжелом состоянии с подозрением на острый инсульт был доставлен в приемное отделение больницы прямо с рабочего места. Критическое состояние у пациента развилось на фоне сердечной аритмии. Тромб из сердца переместился в сосуд головного мозга и вызвал острую ишемию с угнетением сознания до комы. Учитывая, что от момента заболевания прошло 1,5 часа, врачи приняли решение о проведении тромболитической терапии – расщеплении тромбов в кровеносных сосудах с помощью медикаментов. Однако данная манипуляция способствовала лишь частичному растворению тромба. Для полного восстановления кровотока было решено сделать тромбоэкстракцию. Подобные малоинвазивные вмешательства проводятся рентгенэндоваскулярными хирургами. В результате удаляется тромб, перекрывающий кровоток в поражённом сосуде головного мозга. Это самый действенный метод, приводящий к сохранению жизнеспособности структур головного мозга и здоровья пациента.

Операцию провел заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Михаил Малюков. После этого появилась положительная динамика в состоянии пациента. В настоящее время больной в сознании, значительно уменьшился неврологический дефицит, начата ранняя реабилитация.

«Липецкие врачи в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм, сработали быстро и эффективно и в итоге спасли человеку жизнь. Это подтверждает, что в нашем регионе можно смело доверять врачам и их работе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.