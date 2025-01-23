Липецкие врачи спасли женщину на 30 неделе беременности, которая вместе с супругом попала в серьёзную аварию в ноябре 2024 года. С множественными переломами, ушибами внутренних органов Татьяну Мигунову по скорой доставили в областную клиническую больницу.

За жизнь женщины и её ребёнка боролась целая бригада врачей. Подключились не только специалисты ЛОКБ — анестезиологи, травматологи, кардиологи, пульмонологи, ЛОР-врачи, но и акушеры-гинекологи Липецкого областного перинатального центра. Они провели кесарево сечение, которое длилось больше часа, и помогли появиться на свет Мирославе — крошке весом 1540 граммов и ростом 39 сантиметров. Малышку передали неонатологам.

«Девочка не могла даже дышать. ИВЛ, кормление через зонд – врачи много дней боролись за жизнь ребёнка», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, который поделился этой историей в своём телеграм-канале. Через две недели Миру из отделения реанимации перевели в отделение патологии новорождённых ЛОПЦ.

Татьяну выписали в канун Нового года, и она в первый раз смогла увидеть малышку. После этого ещё две недели восстанавливалась дома и вернулась в перинатальный, когда смогла передвигаться на ходунках. Ещё неделю мама и дочка провели в палате совместного пребывания и были выписаны 15 января. Благодаря профессионализму докторов и заботе близких Мирослава научилась самостоятельно питаться и весит уже 2600 грамм, рост — 46 сантиметров.

«Огромное спасибо каждому врачу, которые были рядом с этой семьёй. Ваш труд спасает жизни и даёт людям надежду», — подытожил глава региона.