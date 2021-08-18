Старейшую с начала пандемии коронавируса пациентку выписали из Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1. Врачи вылечили 103-летнюю Анну Кузнецову от коронавируса.

Анна Денисовна родилась в 1918 году. На её век выпали годы послереволюционной разрухи, Гражданская и Великая Отечественная войны, а теперь ещё и пандемия коронавируса. Но долгожительница не сдаётся. Благодаря усилиям врачей третьего инфекционного отделения, которые занимались её лечением, и всего медперсонала БСМП №1, женщина быстро пошла на поправку. Пациентке максимально быстро провели диагностику и подобрали медикаментозную терапию, которая дала положительную динамику.

«Пандемия коронавируса стала большим испытанием для всех, особенно для врачей. Наши медики самоотверженно борются за жизнь каждого пациента. Мы принимаем необходимые антиковидные меры, но очень многое зависит от жителей. Соблюдение профилактических мер, своевременное обращение к медикам и вакцинация – всё это поможет нам победить опасную инфекцию», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.