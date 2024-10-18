Жизнь и здоровье двухлетней девочке Тоне спасли липецкие медики. Весной 2024 года накануне своего дня рождения Тоня с семьей возвращалась на машине домой. На 373 км трассы «Дон» их автомобиль попал в серьёзную аварию. Все члены семьи получили травмы. Маленькую Антонину госпитализировали сначала в Елец, а оттуда — бортом санавиации в областную больницу Липецка.

При первом осмотре травматологами, хирургами областной детской больницы выяснилось, что нижние конечности ребенка буквально переломаны во всех местах, имелся серьезный открытый перелом в области левого голеностопного сустава. Врачами была выработана стратегия ведения данного ребенка, которая заключалась в выведении пациента из шока и проведении оперативного вмешательства, которое позволило бы спасти ножки девочке. Врачи реаниматологи работали вместе с анестезиологами и травматологами. Маленькой пациентке провели несколько операций. Её лечащим врачом был заведующий операционным блоком, а ныне заместитель главного врача по хирургии Александр Пашинцев.

Спустя полгода Антонина полностью восстановилась. Она ходит без хромоты, бегает, прыгает. Сейчас врач иногда созванивается с маленькой пациенткой по видеосвязи, консультирует и интересуется, как у нее дела. На будущее Александр Пашинцев даёт оптимистичный прогноз. У Тони не будет ограничений по здоровью, она сможет вести полноценную жизнь.

«Сейчас в областной детской больнице есть прекрасное оборудование, сложное и современное. Оно помогло поставить Тоню на ноги. Но только в золотых руках врачей эти приборы и инструменты работают. Спасибо, дорогие наши доктора. Здоровья Тоне и всем-всем детям», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.