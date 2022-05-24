Около 5000 одиннадцатиклассников и более 11000 девятиклассников будут в этом году сдавать ГИА. Одиннадцатиклассники для получения аттестата сдают русский язык и математику базового или профильного уровня, а для поступления в вуз – экзамены по выбору. Об этом сегодня на брифинге для журналистов липецких СМИ сообщила начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева.

«Самыми популярными предметами среди одиннадцатиклассников, кроме русского языка и математики, остаются обществознание, физика и история. Возрос интерес к информатике и ИКТ. В компьютерной форме ЕГЭ будут сдавать 648 человек, это на 183 человека больше, чем в прошлом году», – рассказала Лилия Загеева. Она добавила, что аттестация для одиннадцатиклассников пройдет по измененным КИМ, нацеленным на практические навыки. Школьники должны разбираться в темах, а также обосновывать свою точку зрения. Например, по истории появилось больше развернутых заданий по Великой Отечественной войне.

Среди липецких выпускников в этом году есть учащиеся, прибывшие с из ЛНР, ДНР, Украины. Всего 32 выпускника 9 классов, 9 выпускников 11 классов. Школьники могут выбрать прохождение ГИА в форме промежуточной аттестации или сдавать экзамены.

На брифинге также говорилось, что смягчены противоэпидемиологические меры. Не будет зигзагообразной рассадки, двух входов в ППЭ. При этом актуальны санитарная обработка помещений, термометрия на входе, маски для организаторов в аудиториях. Для безопасности вход каждого ППЭ оборудован металлоискателем, а процедура ГИА сопровождается видеонаблюдением.

Лилия Загеева уточнила, что в ближайшие годы не планируется перевод в компьютерный формат ЕГЭ по другим предметам, кроме информатики и ИКТ. Также не планируется отказ на постоянной основе от проведения ОГЭ для выпускников 9 классов. Для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов сохранится право выбирать форму экзамена (ЕГЭ или ГВЭ).