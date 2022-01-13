Организация выпускных экзаменов для 9 и 11 классов станет темой пресс-конференции, которую 19 января проведет начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева. Она расскажет, как будут проходить экзамены в этом году, какие новшества ожидают выпускников, какие меры безопасности будут приниматься в экзаменационных пунктах.

Задать свои вопросы смогут не только журналисты, но и сами выпускники, а также их родители. Вопросы принимаются уже сейчас на странице в социальной сети «ВКонтакте» Образование и наука в Липецкой области под закрепленным постом. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов считает, что ЕГЭ – это пропуск к дальнейшему образованию: «Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения».