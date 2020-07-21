Липецкие выпускники сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам 22 и 23 июля

ЕГЭ по устной части иностранных языков для почти 600 выпускников региона пройдет 22 и 23 июля. Для проведения ЕГЭ в эти дни будут организованы три пункта проведения экзамена (ППЭ) в образовательных организациях.

В устной форме ЕГЭ по английскому языку планируют сдавать 575 выпускников, по немецкому языку – 13 человек, по французскому языку – девять выпускников, а один выпускник Липецкой области планирует сдать ЕГЭ по китайскому языку, сообщили в управлении образования и науки региона.

На выполнение устной части по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам отводится по 15 минут на каждого выпускника, по китайскому языку – 12 минут на человека. Результаты по устной и письменной частям выпускники узнают не позднее 2 августа 2020 года. Всего в Липецкой области в основной период ЕГЭ 2020 года планируют принять участие более 5300 человек, из них около 360 – выпускники прошлых лет.

«В этом году и подготовка к экзамену, и сам ЕГЭ проходят в нестандартных условиях, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Поэтому главное, я думаю, – это позитивный настрой. Ни в коем случае нельзя огорчаться, если не получил желаемого балла. Всегда нужно помнить о том, что если закрывается одна дверь, то открывается другая. Верьте в себя, дорогие выпускники, и успех обязательно придет».