Липецкие выпускники сдали ЕГЭ по физике и истории. Следующий – 16 июля, химия и обществознание

Единый государственный экзамен по истории сегодня сдали 809 выпускников, а по одному из самых массовых экзаменов по выбору – физике – 1244 человека. Результаты будут известны не позднее 27 июля.

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, на экзамене не зарегистрированы нарушения и технологические сбои. Печать контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена, а затем сканирование бланков в штабе прошли в штатном режиме.

Ход проведения ЕГЭ контролировали 46 общественных наблюдателей. Система видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) работала в штатном режиме. Наблюдение в ситуационно-информационном Центре управления образования и науки Липецкой области за ходом экзамена вели 46 онлайн-наблюдателей.

«Процедура и порядок проведения ЕГЭ, установленные правила существуют только для того, чтобы экзамен был максимально объективным. Он должен проводиться честно для всех и предоставлять всем равные возможности для того, чтобы показать знания и поступить в выбранное учебное заведение», – считает исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Кампания ЕГЭ-2020 проходит в Липецкой области без сбоев. В ходе экзамена был удален один выпускник за использование справочных материалов. Экзамен прошел с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по проведению итоговой аттестации. Социальная дистанция между обучающимися и зигзагообразная рассадка участников экзамена по одному человеку за партой была организована в каждом ППЭ.

Во всех пунктах проведения экзамена в наличии были специальные средства (бесконтактные термометры, санитайзеры и другие), на входе для участников осуществлялась термометрия и обработка рук кожными антисептиками. Для педагогов предусмотрены маски и перчатки. В целях психологического комфорта участникам ЕГЭ наличие маски предполагается по желанию.

Следующий экзамен пройдет 16 июля. В этот день липецкие выпускники будут сдавать химию и обществознание. Основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году стартовал 3 июля с экзаменов по географии, литературе, информатике и ИКТ и продлится до 25 июля. Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 3 по 8 августа. Всего в Липецкой области в основной период ЕГЭ планируют принять участие более 5300 человек, из них около 360 – выпускники прошлых лет.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов считает, что ЕГЭ – это лишь пропуск к дальнейшему образованию: «Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения».