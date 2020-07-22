Липецкие выпускники сдали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Первый день сдачи устной части ЕГЭ по иностранным языкам прошёл для липецких выпускников. Сегодня экзамен в регионе сдавали 306 человек. Второй день испытаний состоится 23 июля.

Английский язык сдавали 284 выпускника, немецкий язык – 13 человек, французский – восемь, один выпускник Липецкой области сдал экзамен по китайскому языку. Письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам 20 июля выполняли 580 одиннадцатиклассников региона. Свои результаты по устной и письменной частям выпускники узнают не позднее второго августа.

Устная часть ЕГЭ проводится с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Обеспечена социальная дистанция между выпускниками не менее 1,5 метра, организована зигзагообразная рассадка участников экзамена по одному человеку за партой и не более 15 человек в аудитории. Все пункты проведения экзамена оснащены бесконтактными термометрами, а также санитайзерами, расположенными как при входе в здание, так и в каждой аудитории. Всем участникам экзамена обрабатывают руки кожными антисептиками. Для педагогов, присутствующих на экзамене, предусмотрены средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.

Всего в Липецкой области в основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году планируют принять участие более 5300 человек, из них около 360 человек – выпускники прошлых лет.

«Единый государственный экзамен – это пропуск к дальнейшему образованию. Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.