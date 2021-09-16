Выпускники Центра цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области Данил Свиридов, Софья Проскурина и Сергей Терещенко разработали проект «LipCulture» – мобильное приложение с информацией о достопримечательностях и культурных событиях региона. На воплощение в жизнь IT-проекта команда молодых разработчиков получила грант от Липецкого фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.

«LipCulture» в первую очередь ориентирован на молодёжь, – рассказала автор и идейный вдохновитель проекта 19-летняя Софья Проскурина. – В нашей области много прекрасных, но малоизвестных мест. Благодаря мобильному сервису с интерактивной подачей материала каждый, кто заинтересован в культурном отдыхе, найдёт что-то интересное для себя». Создавать мобильные приложения Данил, Софья и Сергей научились в Центре «IT-куб». Интерес к информатике и техническому творчеству привёл ребят в «IT школу Samsung», где старшеклассники получают практические навыки разработки мобильных приложений на языке Java. В «IT-кубе» и сложилась команда единомышленников.

Первым успешным проектом кубистов стал уникальный профориентационный продукт «Навигатор школьника и студента» для НЛМК, с которым ребята в 2020 году выиграли инженерный чемпионат «Case IN» в Липецком государственном техническом университете. «Создание мобильных приложений подразумевает не только визуальную картинку, которую видит пользователь, но и backend – программно-аппаратную часть сервиса, отвечающую за то, чтобы все функции работали корректно и была отлажена интеграция с внешними сервисами, – отмечает 18-летний Данил Свиридов. – В команде наши роли распределились следующим образом: мобильная разработка – Сергей и Софья; backend – я».

Для каждого из кубистов «Навигатор школьника и студента» стал первым крупным социально-значимым проектом. Мобильное приложение, кстати, доступно для скачивания в Play Market и Huawei AppGallery. «Год обучения в «IT-кубе» был для всех нас важным, – подчеркнул Сергей Терещенко. – Мы получили хорошую базу в разработке и программировании, опыт создания коммерческого проекта. Кроме того, этот год оказался решающим в выборе профессии».

Сейчас выпускники Центра «IT-куб» Данил Свиридов и Софья Проскурина – студенты факультета автоматизации и информатики ЛГТУ по направлению программная инженерия. Сергей Терещенко уже реализуется в профессиональной сфере. Но ребята продолжают общаться. Признаются, что работать в команде им приятно. К тому же их совместные навыки позволяют реализовывать практически любые задуманные проекты. Недостающие знания молодые программисты восполняют на обучающих программах и хакатонах.

Мобильный сервис для путешественников и любителей активного отдыха – новый проект, который студентам Данилу и Софье предстоит реализовать в ближайший год. Но у ребят уже есть задумки и наработки для новых мобильных приложений, о которых они пока не рассказывают. «Для меня особое удовольствие наблюдать, как выпускники Центра «IT-куб», получив внушительный бэкграунд в виде IT-знаний, определяются с профессиональной траекторией, – говорит директор Центра дополнительного образования Липецкой области Ирина Малько. – В этом году «IT-куб» примет более 500 школьников, увлекающихся программированием, проявляющих интерес к технической сфере, математике и другим точным наукам. Пусть успехи наших выпускников станут для них примером».

Центр цифрового образования детей «IT-куб» – инновационная образовательная площадка, созданная в Липецке по нацпроекту «Образование». Обучение ведётся по 16 образовательным программам, среди которых создание мобильных приложений в направлении «IT школа Samsung» (10-11 класс). Обучение бесплатное.