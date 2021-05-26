Выпускники Яндекс.Лицея из Липецкой области вошли в топ-100 школьников России с самой высокой успеваемостью. Это суперотличники, которые набрали не менее 105,91 балла. Такой рейтинг – показатель успешности ученика в Яндекс.Лицее. Он обновляется с каждой зачтенной задачей.

Самыми успешными в общероссийском рейтинге стали Андрей Малявин и Вадим Глазков из школы посёлка Солидарность Елецкого района, Кирилл Романюк из школы села Конь-Колодезь Хлевенского района, Полина Ролдугина из школы № 12 Ельца, липчане Илья Камкин и Владимир Попов – обучающиеся детского технопарка «Кванториум».

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал важность развития IT-компетенций в кадровом потенциале региона. «Радует, что что проект «Яндекс. Лицей» существует в Липецкой области, мы – одни из лидеров в стране, есть филиалы в разных районах. Знание современных технологий – это прямой путь к востребованности и трудоустройству. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели», – отмечает Игорь Артамонов.

Яндекс.Лицей – это образовательный проект Яндекса по обучению школьников программированию. Учебная программа рассчитана на два года. Занятия ведут преподаватели, прошедшие специальный отбор и обучение. Обучение в Яндекс.Лицее бесплатное.

В 2020/21 учебном году в Липецкой области обучение вели 24 педагога в 35 группах (очный и дистанционный формат). Двухлетний курс обучения успешно освоили 98 выпускников, ещё 120 старшеклассников завершили первый курс. В Липецкой области проект реализуется при поддержке управления образования и науки и управления цифрового развития региона.