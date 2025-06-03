Липецкие яхтсмены завоевали восемь медалей «Кубка Черноземья»

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Липецкие яхтсмены завоевали медали Всероссийских соревнований по парусному спорту «Кубок Черноземья», которые проходили в Воронеже и собрали спортсменов из 12 регионов.

Самое большое количество наград липчанам принес класс «Оптимист». В гонках среди младших девушек Мария Дымова одержала победу. Анна Донских стала второй, Арина Русина – третьей. Среди младших юношей бронзу завоевал Владимир Емельянов. В классе «Зум 8» у Сергея Парышева второе место, у Александра Болгаря – третье. В классе «Кадет» среди девушек серебряными призёрами стали Полина Кузина и Мария Крысанова.

«Отличное начало сезона, хороший медальный результат у наших яхтсменов на Кубке Черноземья. Поздравляю ребят и их тренеров», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.