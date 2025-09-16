Липецкие ЮИДовцы готовятся к Всероссийскому конкурсу «Безопасное колесо»

Учебно-тренировочные сборы начались у команды-победителя регионального конкурса «Безопасное колесо» из села Рогожино Задонского района. Скоро четверо юных инспекторов движения будут защищать честь региона на всероссийском финале. Наставник ребят – педагог Марина Билялова.

Чтобы достойно представить Липецкую область на заключительном этапе, региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» Центра дополнительного образования организовал для ребят специальные сборы на площадке Центра образования, реабилитации и оздоровления. ЮИДовцы усиленно штудируют Правила дорожного движения, отрабатывают основы оказания первой помощи и фигурное вождение велосипеда. Сборы организованы в рамках государственной программы «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области» и продлятся до 26 сентября. А уже со 2 по 10 октября во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе пройдёт Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

«Липецкие школьники не раз показывали достойный результат на всероссийском конкурсе ЮИДовцев. Верим, что и в этот раз нашей команде будет сопутствовать удача, хотя прежде всего мы рассчитываем на их достойную подготовку», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.