Приуроченные к Всемирному дню ребенка профилактические акции по ПДД проводятся в образовательных организациях Липецкой области. Так, юные инспекторы грязинской школы №10 организовали для первоклассников «Посвящение в пешеходы», сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Юидовцы рассказали малышам о правилах безопасного движения, напомнили о дорожных знаках. Первоклассники приняли участие в познавательных конкурсах и дали клятву неукоснительно соблюдать ПДД. После этого ребятам вручили удостоверения юных пешеходов. А сотрудники Госавтоинспекции в эти дни провели занятия в дошкольных учреждениях. Например, в детском саду №1 Лебедяни автоинспекторы совершили с воспитанниками прогулку к проезжей части дороги, рассказали и показали малышам как правильно себят вести на трассах. Обучение детей младших возрастных групп основам дорожной безопасности должно носить целенаправленный и непрерывный характер. Это позволяет заложить в сознание ребенка прочные знания и навыки безопасного поведения на дорогах, отметили эксперты.

В усманском детском саду «Непоседа» дорожные полицейские вместе с членами родительского патруля дошкольного учреждения провели с воспитанниками профилактическую беседу о правильном поведении на дорогах, вручили малышам световозвращающие элементы и показали, как правильно их крепить на одежду. А в детском саду «Малышок» райцентра Доброе сотрудники ГИБДД и воспитатели провели с детьми занятие «Знаем правила дорожного движения». Малыши участвовали в тематической викторине, познавательных играх «Выбери знак» и «Какой это транспорт?». Подобные встречи проводятся и в других детских садах региона, продолжается знакомство детей с Правилами дорожного движения и основами транспортной культуры.

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.