Школьники Липецкой области стали лучшими на XIV Всероссийском слёте юных инспекторов движения. Он собрал в федеральном детском центре «Орлёнок» команды из 25 регионов страны. В этом году традиционный слет был посвящен 50-летию движения ЮИД.

«Юные инспекторы движения в Липецкой области занимаются очень важным для общества делом. Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Игорь Артамонов.

Липецкую область на слете в «Орлёнке» представляла команда «Академия ЮИД» под руководством педагога-наставника из Лев-Толстовского района Валентины Понкратовой. В состав сборной вошли юидовцы Иван Золотухин, Ульяна Курцева, Анастасия Литвинова из Лев-Толстовского района, а также Иван Авдеев из Измалковского района. Программа слёта была организована в виде чемпионата. В течение трёх недель ребята принимали участие в различных конкурсных испытаниях. Они соревновались в фигурном вождении велосипеда, навыках медицинской подготовки, демонстрировали знания Правил дорожного движения, участвовали в тестировании по основам безопасности дорожного движения и истории развития движения ЮИД.

Липецкие юидовцы проявили навыки командной работы в тематических квестах, викторинах и интеллектуальных играх, творческом рассказе о своем регионе и информации участников слета о деятельности отрядов ЮИД в нашем регионе. Ребята достойно представили Липецкую область и в личном первенстве. Они стали обладателями дипломов победителей на этапах «Знатоки ПДД», «Медицинская подготовка» и «Фигурное вождение велосипеда». По итогам всех этапов конкурсных испытаний команда «Академия ЮИД» признана победителем. И это не первое успешное выступление юных липчан на всероссийских профильных конкурсах, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.