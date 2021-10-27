Итоги Слёта юных инспекторов движения подведены во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Липецкую область представляла команда ЮИД из Лев-Толстовского района – победитель региональных и всероссийских конкурсов по безопасности дорожного движения. Это подопечные опытного педагога Валентины Панкратовой – Даниил Котов, Артём Курцев, Диана Сазонова и Анастасия Цуканова.

«В Липецкой области выстроена хорошая работа с детьми по теме дорожной безопасности. Высокий уровень знаний в этой сфере позволяет нашим школьникам добиваться побед во всероссийских конкурсах, но самое главное, что полученные ими навыки помогут сохранить здоровье и жизнь», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В течение смены ребята осваивали азы фигурного вождения велосипеда, пробовали себя в роли регулировщиков, учили Правила дорожного движения и снимали ролики для интернет-челленджей. А также участвовали в работе круглого стола «ЮИД сегодня – безопасные дороги завтра!», где смогли обсудить важные вопросы со старшими товарищами. По итогам 21 дня тренировок команда ЮИД Липецкой области заняла третье общекомандное место. С окончанием смены и продуктивной работой в видеообращении ребят поздравил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ, генерал-майор полиции Олег Понарьин.

«Нам очень понравилась смена, – поделилась впечатлениями Анастасия Цуканова. – Мы подружились с ребятами из разных регионов страны, упорно готовились к каждому этапу, хоть нам не всегда хватало времени из-за насыщенной программы мероприятий. Но всё равно мы старались».