Торжественный слет отрядов ЮИД под девизом «В едином строю» состоялся в Краснинском районе. Он был посвящен 50-летию юидовского движения, которое отмечается в этом году в стране.

Как сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, в фойе районного центра культуры и досуга была организована выставка «ЮИД в действии!». В торжественном слете приняли участие все отряды ЮИД образовательных организаций района. В ходе торжества подчеркивалась важная роль юидовского движения в пропаганде дорожной безопасности среди детей и юношества. Говорилось на слете и о том, что профилактическая работа, которую проводят отряды ЮИД, способствует снижению детского дорожного травматизма.

Награды за многолетнюю работу с юными инспекторами, воспитание грамотных и сознательных участников дорожного движения получили руководители отрядов ЮИД, награждены и члены отрядов ЮИД. Торжества, посвященные знаменательной дате ЮИД, проходят и в других городах и районах Липецкой области.

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Юные инспекторы движения в Липецкой области занимаются очень важным для общества делом. Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Игорь Артамонов.