Юные инспекторы движения из Липецкой области завоевали серебро всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2021». В смотре приняли участие более 500 школьников из 85 российских регионов.

Всероссийский конкурс «Безопасное колесо» как часть информационно-просветительского проекта, реализуемого совместно Госавтоинспекцией и Министерством просвещения РФ, проводится в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». «Подобные образовательные программы и разнообразные профилактические акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Результаты конкурса объявили на состоявшейся в мультимедийном информационном центре «Известия» пресс-конференции. В состав липецкой команды вошли Михаил Шалов, Иван Авдеев (Измалковский район), Вероника Володина (Задонский район), Анастасия Литвинова (Лев-Толстовский район). Абсолютным победителем в личном зачете стал Михаил Шалов. Готовили сборную совместно с автоинспекторами педагоги Марина Билялова (Задонский район), Вячеслав Попов (Измалковский район) и Валентина Понкратова (Лев-Толстовский район). Подготовительные сборы проводились на базе региональной Госавтоинспекции, Центра поддержки одаренных детей «Стратегия», липецкой школы-интерната для слабовидящих детей. Помощь в подготовке команды также оказал благотворительный фонд «Милосердие», сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Как и в прошлом году, состязания прошли в дистанционно-очном формате. В первом теоретическом туре ребята демонстрировали знание Правил дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности и умение оказать первую помощь пострадавшим в ДТП. В онлайн-формате юные липчане отвечали на вопросы тестов на базе центра цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области. Второй практический этап проводился в спортивном комплексе областной Госавтоинспекции, куда прибыли судьи из столицы. Юидовцы выполняли задания по фигурному вождению велосипеда и оказанию первой помощи.

Поздравляя ребят и их наставников, руководитель липецкой Госавтоинспекции Андрей Панасович отметил, что благодаря этой победе липчане сумели подтвердить свое лидерство в профильных всероссийских соревнованиях. Это также стало показателем высокого уровня профилактической работы в Липецкой области, направленной на предотвращение детского дорожного травматизма.