Аграрии региона продолжают уборку сахарной свёклы, а сахарные заводы её активно перерабатывают. На 28 ноября текущего года на шести сахарных заводах региона переработано 3,4 млн тонн сладких корнеплодов. Из свёклы нового урожая произведено более 470 тысячи тонн сахара.

«Данного объёма уже достаточно, чтобы обеспечить всех жителей региона сахаром, и соседним областям хватит, – отмечает заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв. – По выработке сахара мы уверенно входим в тройку лучших в стране. Кроме того, Добринский сахарный завод выводит на хранение сироп для последующей его переработки на сахар, когда основной сезон будет завершён. На начало текущей недели получено свыше 27 тысяч кубических метров сиропа. Также выработано более 48 тыс. тонн жома – он у нас идёт на экспорт. Меласса, которую на заводе получают в процессе переработки свёклы, используется в регионе для производства дрожжей».

Липецкая область ежегодно обеспечивает себя сахаром с запасом: его производится в 14 раз больше, чем необходимо населению региона по нормам потребления, рекомендованным Минздравом. Уборка сахарной свёклы в некоторых районах уже завершена. Аграриям тех районов, где продолжаются работы, осталось убрать около пяти тысяч гектаров. На данный момент накопано свыше 4,7 млн. тонн сладкого корнеплода.

«Мы стабильно наращиваем производство сахара, делая при этом акцент не только на количество, но и на качество продукции», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.