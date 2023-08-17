Липчане могут принять участие в конкурсе «СМИротворец», прием работ журналистов из ЦФО заканчивается 20 августа. Награждение победителей Окружного этапа ХV Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений по Центральному федеральному округу состоится 15 сентября в Липецке.

«На липецкой земле, в городах и селах нашей огромной страны представители разных национальностей живут одной дружной семьей, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – В самые трудные моменты нашей истории народное единство помогало противостоять внешним угрозам, защищать независимость государства».

Как сообщили организаторы, на конкурс принимаются работы редакций традиционных СМИ и новых медиа из всех регионов Центрального федерального округа, кроме Москвы. Конкурс рассчитан на участие журналистов региональных и национально-культурных (в том числе этнических) СМИ и проводится в нескольких номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), «Детские и молодежные СМИ», «Наставники и традиции» (материалы, которые посвящены работе педагогов и наставников, сохраняющих и передающих языковые и этнокультурные традиции народов России).

К рассмотрению принимаются работы, которые были опубликованы или вышли в эфир в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023-го. СМИ имеет право заявить на конкурс в каждой номинации не более трех отдельных материалов; для цикловых материалов и постоянных рубрик — не более трех циклов/рубрик и до трех работ в каждом цикле/рубрике.

Материалы на конкурс предоставляются через специальную форму на официальном сайте с заполнением всех обязательных полей, в том числе с приложением заверенной печатью и подписью руководителя СМИ и отсканированной анкеты участника (анкету необходимо загрузить в графу «Авторские права») или по электронной почте konkurs@nazaccent.ru. Конкурс «СМИротворец – 2023» проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики» по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.