Липецкие журналисты получат областные премии. “Добринским вестям” тоже досталось!

Депутаты облсовета рассмотрели и одобрили кандидатуры на присвоение почетного звания «Заслуженный работник средств массовой информации Липецкой области». Эта награда ежегодно присваивается работникам СМИ за значительный вклад в развитие периодических печатных изданий, сетевых изданий, теле- и радиоканалов.
Лауреаты имеют стаж профессиональной деятельности в СМИ на территории Липецкой области не менее 15 лет.
В этом году звание присвоили:
- Светлане Колосковой – режиссеру телевидения Службы информационных программ телевидения ГТРК «Липецк»;
- Анатолию Евстропову – редактору отдела ИД «Липецкая газета»;
- Виктору Унрау – специальному корреспонденту «Газеты первый номер» «Мой город Липецк».
Награда будет вручаться в регионе уже второй раз, в День российской печати.
Также на 48-й сессии депутаты утвердили список лауреатов областных премий в сфере средств массовой информации за 2020 год. Победители определены по 10 номинациям.
В номинации «Проект года» присуждено три премии по 50 тыс. рублей:
- авторскому коллективу Добровской районной газеты «Знамя Октября» за проект «Страницы истории»;
- авторскому коллективу ТРК «Липецкое время» за проект «Утро Победы: Бессмертный полк Липецкая область»;
- авторскому коллективу ИД «Липецкая газета» за проект «Наш Бунин».
В номинации «Редактор года» премию в размере 25 тыс. рублей присудили Екатерине Дуловой – главному редактору радиоканала «Липецк-FM».
В номинации «Публицист года» премию 25 тыс. рублей по итогам года получит Сергей Кибальниченко – заместитель главного редактора «Липецкой газеты».
В номинации «Радиожурналист года» победила Маргарита Рожкова – корреспондент радиоканала «Липецк-FM». Она получит награду 25 тыс. рублей.
В номинации «Тележурналист года» премию присудили Ирине Алисовой – начальнику редакторского отдела «Елецкая телевизионная и радиовещательная компания».
В номинации «Интернет-журналист года» премия в 25 тыс. рублей присуждена Тамаре Юдиной – корреспонденту портала «Липецкмедиа».
В номинации «Фотокорреспондент года» награду 25 тыс. рублей получит Ольга Белякова – фотокорреспонденту ИД «Липецкая газета».
В номинации «Оператор года» победил Илья Гурьев – телеоператор ТРК «Липецкое время». Он получит награду 25 тыс. рублей.
В номинации «Дебют года» присуждена премия Софье Пунько – главному редактору молодежного онлайн-журнала «ЕЖ». Она получит награду 25 тыс. рублей.
В номинации «Приоритеты года» определено 10 победителей, каждый получит премию в 25 тыс. рублей:
- авторский коллектив Воловской районной газеты «Вперед» за наилучшее отражение темы «Пропаганда здорового образа жизни: пагубность последствий употребления табака, алкоголя, наркотиков; реабилитация и ресоциализация наркозависимых; создание условий для занятий спортом, пропаганда внедрения норм ГТО; борьба с ВИЧ-инфекцией».
- авторский коллектив журнала «ЛИЦА Липецкой области» за наилучшее отражение темы «Повышение семейных ценностей и статуса материнства: пропаганда ответственного материнства и отцовства; реализация мероприятий Национальной стратегии действий в интересах женщин, популяризация женского предпринимательства, продвижение женских историй успеха; информирование о мерах социальной поддержки государством многодетных, опекунских семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов; демография».
- авторский коллектив Хлевенской районной газеты «Донские вести» за наилучшее отражение темы «Экологическое просвещение граждан: пропаганда эффективного обращения с отходами производства и потребления, сохранения уникальных водных объектов региона; общественный контроль за выявлением и ликвидацией свалок; реализация мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, повышению качества питьевой воды».
- авторский коллектив Елецкой ТРК за наилучшее отражение темы «Реализация успешных проектов в системе образования: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, новые и современные школы».
- авторский коллектив радиоканала «Авторадио-Липецк» за наилучшее отражение темы «Обеспечение безопасности дорожного движения: пропаганда безопасности дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения, снижение смертности от ДТП».
- корреспондент отдела писем и социальных проблем «Липецкой газеты» – за наилучшее отражение темы «Совершенствование системы здравоохранения в регионе: реализация проекта «Бережливая поликлиника», реализация программы «Земский доктор», разработка и реализация программ борьбы с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниям.
- авторский коллектив районной газеты «Добринские вести» за наилучшее отражение темы: «Развитие малого и среднего предпринимательства: поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, развитие кооперации, народных предприятий, создание системы поддержки фермеров».
- авторский коллектив Тербунской районной газеты «Маяк» за наилучшее отражение темы «Борьба с бедностью как национальная стратегия государственной политики: повышение доходов граждан; поддержка молодых семей, введение социального контракта как новой меры социальной поддержки семей, помощь гражданам с малым достатком; снижение ставки по ипотеке, «ипотечные каникулы»; достойное пенсионное обеспечение».
- авторский коллектив Лев-Толстовской районной газеты «Народное слово» за наилучшее отражение темы «75-летие Победы в Великой Отечественной войне: сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны; земляки – фронтовики; привлечение внимания молодого поколения к историческим событиям 1941-1945 гг.; социальные проекты, акции, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»; реализация проекта «Волонтеры Победы».
- авторский коллектив районной газеты «Добринские вести» за лучшее отражение темы «Создание в обществе обстановки нетерпимости к коррупции: основные проблемы борьбы с коррупцией; роль общественных объединений в предупреждении коррупционных проявлений; общественный контроль как реальный механизм противодействия коррупции».