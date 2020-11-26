Липецкие журналисты получат областные премии. “Добринским вестям” тоже досталось!

Депутаты облсовета рассмотрели и одобрили кандидатуры на присвоение почетного звания «Заслуженный работник средств массовой информации Липецкой области». Эта награда ежегодно присваивается работникам СМИ за значительный вклад в развитие периодических печатных изданий, сетевых изданий, теле- и радиоканалов.

Лауреаты имеют стаж профессиональной деятельности в СМИ на территории Липецкой области не менее 15 лет.

В этом году звание присвоили:

Светлане Колосковой – режиссеру телевидения Службы информационных программ телевидения ГТРК «Липецк»;

– режиссеру телевидения Службы информационных программ телевидения ГТРК «Липецк»; Анатолию Евстропову – редактору отдела ИД «Липецкая газета»;

– редактору отдела ИД «Липецкая газета»; Виктору Унрау – специальному корреспонденту «Газеты первый номер» «Мой город Липецк».

Награда будет вручаться в регионе уже второй раз, в День российской печати.

Также на 48-й сессии депутаты утвердили список лауреатов областных премий в сфере средств массовой информации за 2020 год. Победители определены по 10 номинациям.

В номинации «Проект года» присуждено три премии по 50 тыс. рублей:

авторскому коллективу Добровской районной газеты «Знамя Октября» за проект «Страницы истории»;

авторскому коллективу ТРК «Липецкое время» за проект «Утро Победы: Бессмертный полк Липецкая область»;

авторскому коллективу ИД «Липецкая газета» за проект «Наш Бунин».

В номинации «Редактор года» премию в размере 25 тыс. рублей присудили Екатерине Дуловой – главному редактору радиоканала «Липецк-FM».

В номинации «Публицист года» премию 25 тыс. рублей по итогам года получит Сергей Кибальниченко – заместитель главного редактора «Липецкой газеты».

В номинации «Радиожурналист года» победила Маргарита Рожкова – корреспондент радиоканала «Липецк-FM». Она получит награду 25 тыс. рублей.

В номинации «Тележурналист года» премию присудили Ирине Алисовой – начальнику редакторского отдела «Елецкая телевизионная и радиовещательная компания».

В номинации «Интернет-журналист года» премия в 25 тыс. рублей присуждена Тамаре Юдиной – корреспонденту портала «Липецкмедиа».

В номинации «Фотокорреспондент года» награду 25 тыс. рублей получит Ольга Белякова – фотокорреспонденту ИД «Липецкая газета».

В номинации «Оператор года» победил Илья Гурьев – телеоператор ТРК «Липецкое время». Он получит награду 25 тыс. рублей.

В номинации «Дебют года» присуждена премия Софье Пунько – главному редактору молодежного онлайн-журнала «ЕЖ». Она получит награду 25 тыс. рублей.

В номинации «Приоритеты года» определено 10 победителей, каждый получит премию в 25 тыс. рублей: